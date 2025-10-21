Інтерфакс-Україна
Події
19:30 21.10.2025

Румунська розвідка зірвала диверсійну операцію, організовану РФ на території Румунії

Розвідувальна служба Румунії у співпраці з DIICOT, MAI-DCCO та MApN-DGIA, а також із зовнішніми партнерськими службами запобігла здійсненню нової диверсійної операції на національній території за участю двох громадян України, за безпосередньої координації представників російських спецслужб.

Як повідомляє пресслужба румунської розвідки, у період з 14 по 15 жовтня 2025 року було встановлене та велось спостереження за двома громадянами України, які в'їхали на національну територію з Польщі до Бухареста.

"Вони передали до штаб-квартири NOVA POST у Бухаресті дві посилки, які містили саморобні дистанційно керовані запалювальні пристрої, замасковані під аудіонавушники та автомобільні запчастини, а також компоненти GPS-моніторингу місцезнаходження. Залучення власних команд та спеціалізованих ресурсів дозволило негайно ідентифікувати пакунки із запалювальними пристроями, знешкодити їх та запобігти навмисному або випадковому приведенню пристроїв у дію", - вказується у повідомленні.

Наразі судові органи спільно з поліцією та органами національної безпеки нашої країни розслідують дії двох громадян України, у тому числі у форматі партнерства.

"Попередня експертиза свідчить про складний спосіб дій: використання запалювальних речовин (терміту та нітрату барію), їх маскування з можливістю дистанційного ініціювання, а також вжиття обома громадянами України заходів самозахисту, характерних для спецслужб. Отримані дані підтверджують приналежність двох громадян України до розгалуженої мережі диверсантів, спрямованої проти європейських країн і підконтрольної російським спецслужбам. Їхні дії вписуються в єдину оперативну схему, спрямовану на розгалужену інфраструктуру найбільшої української приватної кур'єрської компанії "Нова Пошта", - зазначають у спецслужбі.

 

Теги: #диверсія #румунія #викриття #рф

