Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, постраждали дві людини та одна загинула, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. 70-річна жінка загинула, 36-річний чоловік та 70-річна жінка поранені внаслідок ворожих обстрілів Василівського та Пологівського районів", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Залізничному, Малинівці, Новоандріївці та Білогір’ю, а 416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Степногірськ, Плавні, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Малинівку, Полтавку та Варварівку.

Також 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Малинівки та Щербаків, а 253 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Малинівки та Полтавки.

Крім того, надійшло 32 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури.