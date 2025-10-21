21 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

21 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають Всесвітній день йододефіциту, Міжнародний день начос, День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері, День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Іларіона Великого.

День 1335 Російська агресія - Day 1335 Russian aggression

Всесвітній день йододефіциту

Цей день призначений для підвищення обізнаності про важливість йоду для здоров'я та для попередження йододефіциту. Йод є важливим мікроелементом, необхідним для вироблення тиреоїдних гормонів, які регулюють метаболізм.

Міжнародний день начос

Ця страва складається з кукурудзяних чіпсів, які зазвичай подаються з різними добавками, такими як сир, соуси, гуакамоле та сальса. Історія начос розпочалася 1943 року в Мексиці, коли Ігнасіо "Начо" Аньяда створив цю страву для своїх гостей. Відтоді начос стали символом мексиканської кухні та популярними у багатьох країнах, особливо в США.

День фармацевта (День аптекаря)

День фармацевта відзначають у третій вівторок жовтня.

Пропозиція про святкування Дня фармацевта була висунута і схвалена у 2015 році. Свято підтримане Американською асоціацією техніків-фармацевтів (AAPT). У містах розташовані безліч аптек тієї чи іншої мережі. Щодня три мільйони фармацевтів взаємодіють з мешканцями різних країн, надаючи допомогу в пошуку, підборі та використанні лікарських засобів.

День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері

Цей день спрямований на підвищення обізнаності користувачів про важливість очищення віртуального робочого столу, щоб покращити продуктивність та безпеку комп'ютера. Цей захід допомагає користувачам зрозуміти, як важливо підтримувати чистоту та організацію віртуального робочого столу, щоб уникнути непотрібних файлів, програм і зайвого навантаження на систему.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Поліни Мусіївни Нятко (справж. - Табачникова) (1900-1994), української актриси, режисерки, педагогині;

125 років від дня народження Василя Тисяка (1900-1967), українського співака (Канада);

115 років від дня народження Мирослава Дмитровича Радиша (1910-1956) українського художника, театрального декоратора (США);

75 років від дня народження Наталії Миколаївни Кушнаренко (1950), української бібліографині, науковиці у галузі документознавства, бібліотечного краєзнавства, бібліотечно-інформаційної діяльності.

Ще в цей день:

1921 - Василь (Липківський) висвячується на митрополита УАПЦ;

1944 - У "Бермудському трикутнику" загадково зникає екіпаж кубинського судна "Рубікон";

1950 - Набирають чинності Женевські конвенції про захист жертв війни;

1966 - У Вельсі відбувається Аберфанська катастрофа — трагічний зсув вугільного терикону на прилегле село;

1991 - Перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі;

1993 - На Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк стає Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1995 - Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обирає патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного Іларіона Великого

Іларіон народився 291 року в місті Газа, що на території сучасної Палестини. Був відомим монахом, який зробив значний внесок у розвиток християнського монашества. Іларіон здобув освіту в Александрії та пізніше переїхав до Палестини, де став учнем відомого християнського письменника Єронима Стридонського.

Після смерті Єронима, Іларіон продовжив своє навчання та підготувався до духовного служіння. Він заснував кілька монастирів і був відомим проповідником та письменником.

Іларіон написав багато творів, які стали важливими для розвитку християнської духовності. Його найвідомішим твором є "Історія Церкви", яка описує історію християнства від Адама до його часу. Іларіон помер 371 року.

Іменини:

Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея.

З прикмет цього дня:

Повітря тепле — чекайте на відлигу; ясний день - похолодання прийде дуже швидко; дим йде догори — до теплої погоди; сонце має червонуватий відтінок - погода буде сонячною, але морозною.