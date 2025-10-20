Інтерфакс-Україна
Події
22:14 20.10.2025

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

1 хв читати

Російські війська атакували енергетичний об'єкт в місті Славутич Київської області, внаслідок чого відбулося знеструмлення, повідомив мер Юрій Фомічев.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни! Знову влучання в обʼєкт енергетики", - написав він у Facebook.
За його словами, наразі фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання.

А тим часом водоканал переводять на резервне живлення, тож скоро зʼявиться вода.

Між тим, теплопостачання садочків і шкіл та лікарні працює, додав мер.

Теги: #знеструмлення #славутич #київська

