Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Російські війська атакували енергетичний об'єкт в місті Славутич Київської області, внаслідок чого відбулося знеструмлення, повідомив мер Юрій Фомічев.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни! Знову влучання в обʼєкт енергетики", - написав він у Facebook.

За його словами, наразі фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання.

А тим часом водоканал переводять на резервне живлення, тож скоро зʼявиться вода.

Між тим, теплопостачання садочків і шкіл та лікарні працює, додав мер.