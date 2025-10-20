Трамп заявив, що на заваді "угоди" між РФ та Україною стоїть ненависть лідерів країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що спроби укласти угоду між Україною та Росією ускладнюються через особисту неприязнь між президентом Українми Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

"У мене залишилася ще одна тема – Росія і Україна, і, думаю, ми до цього дійдемо, але все виявилося непросто, тому що у вас два лідери, які щиро ненавидять один одного. Розумієте? Неможливо отримати все відразу, правда? Вони ненавидять один одного понад усе, і саме це робить ситуацію досить складною. Але на перший погляд звучить легко. Ми зараз намагаємося укласти угоду. Якщо вони погодяться – чудово. Якщо ні – багато людей заплатять велику ціну", - заявив він під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у понеділок.