Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 59,57 кв. км за минулий тиждень з ранку понеділка, 6 жовтня, по ранок понеділка, 13 жовтня, що свідчить про стабілізацію середніх темпів просування окупантів, оскільки на позаминулому тижні ворог зайняв 60,52 кв. км км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Якщо на позаминулому тижні Сили оборони України звільнили 8,9 кв км території між містами Покровськ і Костянтинівка Донецької області, де у серпні ворог просунувся в напрямку села Золотий Колодязь, то на минулому, за даними DeepState, вдалося звільнити 2,79 кв км.

Найбільше ворог, як і раніше, просунувся на новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні кордони Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей, де зайняв минулого тижня 31,79 кв км, практично стільки ж, скільки позаминулого (32,15 кв км).

Суттєво ворог просунувся на лиманському та куп'янському напрямках на півночі Донецької та сході Харківської областей, де збільшив площу окупації на 14,17 кв км (позаминулого тижня – лише на 6,3 кв км), а також на 0,8 кв км – в районі міста Вовчанськ Харківської області, де просування не фіксувалося вже кілька місяців.

На сіверському та костянтинівському напрямку на північному сході Донецької області площа окупації зросла на вихідних після півторатижневої перерви на 11,49 кв км, на покровському напрямку протягом тижня зросла на 1,32 кв км, але з урахуванням звільнення 2,79 кв км на початку тижня.

"Сіра зона" невизначеного контролю найбільше зросла на покровському (19,44 кв км) на куп'янському (19,41 кв км) напрямках. Продовжила зростання "сіра зона" в районі Мілового (10,12 кв км) та трохи зросла біля Вовчанська (0,18 кв км) на півночі Харківської області уздовж державного кордону з РФ.

На костянтинівському напрямку "сіра зона" зросла на 3,46 кв км, на новопавлівському – на 2,93 кв км, на оріхівському – на 4,13 кв км, де окупанти не просунулись.

Загалом площа "сірої зони" зросла за тиждень на 51,46 кв. км, тоді як позаминулого тижня лише на 20,46 кв. км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 8,51 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 7,35 кв. км.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 раза менше, ніж у середині серпня. На початку другого тижня вересня просування окупантів фактично зупинилося, але потім відновилося з дещо нижчими темпами, які наразі стабілізувалися.