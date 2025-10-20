Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що "недобре це бачити" - можливий візит Володимира Путіна до Угорщини, яка досі є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

"Щодо Будапешта, то ні, це недобре бачити, що людина, на яку МКС видав ордер на арешт, приїжджає до європейської країни. І знову ж таки, питання в тому, чи буде якийсь результат від цього. Тому, на мою думку, нам потрібно подивитися, як розвиватимуться події в Будапешті, оскільки ми завжди твердо заявляли, що Росія веде переговори лише тоді, коли на неї чиниться тиск", - сказала вона під час спілкування із медіа перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі у понеділок.

Каллас висловила сподівання, що президент США Дональд Трамп "також так вчинить".

Водночас вона зазначила, що зусилля Трампа щодо встановлення миру вітаються, але також важливо, щоб президент України Володимир Зеленський зустрівся з Путіним.

"Я вважаю, що важливо, щоб президент Зеленський також зустрівся з Путіним і вони могли обговорити, що саме вони можуть зробити. Якщо Америка має достатньо сили, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, і якщо вона скористається цією силою, то, звичайно, буде добре, якщо Росія припинить цю війну", - наголосила Каллас.

Топ-дипломат ЄС також сподівається, що цього тижня, коли лідери зустрінуться на засідання Ради ЄС, вдасться досягнути згоди щодо 19-го пакету санкцій проти РФ.

"Ми також координуємо дії щодо "тіньового флоту", тому що бачимо, що він приносить чималі доходи… ми повинні більше думати про це, бути більш креативними в цьому питанні, тому що вони також креативні в обході цих речей", - зазначила Каллас.