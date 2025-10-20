Інтерфакс-Україна
Події
13:40 20.10.2025

Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

2 хв читати
Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що "недобре це бачити" - можливий візит Володимира Путіна до Угорщини, яка досі є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

"Щодо Будапешта, то ні, це недобре бачити, що людина, на яку МКС видав ордер на арешт, приїжджає до європейської країни. І знову ж таки, питання в тому, чи буде якийсь результат від цього. Тому, на мою думку, нам потрібно подивитися, як розвиватимуться події в Будапешті, оскільки ми завжди твердо заявляли, що Росія веде переговори лише тоді, коли на неї чиниться тиск", - сказала вона під час спілкування із медіа перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі у понеділок.

Каллас висловила сподівання, що президент США Дональд Трамп "також так вчинить".

Водночас вона зазначила, що зусилля Трампа щодо встановлення миру вітаються, але також важливо, щоб президент України Володимир Зеленський зустрівся з Путіним.

"Я вважаю, що важливо, щоб президент Зеленський також зустрівся з Путіним і вони могли обговорити, що саме вони можуть зробити. Якщо Америка має достатньо сили, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, і якщо вона скористається цією силою, то, звичайно, буде добре, якщо Росія припинить цю війну", - наголосила Каллас.

Топ-дипломат ЄС також сподівається, що цього тижня, коли лідери зустрінуться на засідання Ради ЄС, вдасться досягнути згоди щодо 19-го пакету санкцій проти РФ.

"Ми також координуємо дії щодо "тіньового флоту", тому що бачимо, що він приносить чималі доходи… ми повинні більше думати про це, бути більш креативними в цьому питанні, тому що вони також креативні в обході цих речей", - зазначила Каллас.

Теги: #угорщина #путін #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 20.10.2025
Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

10:21 20.10.2025
Путін зателефонував Трампу через заяви про "Томагавки" - Зеленський

Путін зателефонував Трампу через заяви про "Томагавки" - Зеленський

18:28 19.10.2025
Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

00:11 18.10.2025
Трамп закликав Зеленського та Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить

Трамп закликав Зеленського та Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить

22:37 17.10.2025
Трамп не виключив, що Путін намагається тягнути час

Трамп не виключив, що Путін намагається тягнути час

21:51 17.10.2025
Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

21:44 17.10.2025
Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

21:39 17.10.2025
Трамп: В Угорщині, ймовірно, буде двостороння зустріч, з Зеленським перебуватиму на зв'язку

Трамп: В Угорщині, ймовірно, буде двостороння зустріч, з Зеленським перебуватиму на зв'язку

17:58 17.10.2025
Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість зустрічі з Путіним у Будапешті – речниця

Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість зустрічі з Путіним у Будапешті – речниця

13:52 17.10.2025
Угорщина обіцяє Путіну безперешкодний в'їзд до країни на майбутню зустріч із Трампом

Угорщина обіцяє Путіну безперешкодний в'їзд до країни на майбутню зустріч із Трампом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

Першу з дев'яти когенераційних установок ввели в експлуатацію в Одесі

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

АП ВАКС оголосила в міжнародний розшук ексзаступника гендиректора "Укрінмашу"

Знеструмлено частину Холодногірського району Харкова

Зоною відповідальності Угруповання обʼєднаних сил буде Харківська область та прилеглі території

СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників РФ, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні

Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

Іспанія відправить нову партію генераторів до України напередодні зими

Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА