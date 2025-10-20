Сили безпілотних систем уразили за добу 1008 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1008 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 262 одиниці особового складу, з яких 136 – ліквідовано; 27 точок вильоту пілотів БпЛА; 18 артилерійських систем; один танк; дві бронемашини; 36 одиниць автомобільної техніки; 65 мотоциклів; 94 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–19.10) знищено/уражено 16904 цілі, з них 4915 – особовий склад противника", - повідомили СБС.