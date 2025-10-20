Інтерфакс-Україна
08:27 20.10.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 1008 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1008 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1008 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 262 одиниці особового складу, з яких 136 – ліквідовано; 27 точок вильоту пілотів БпЛА; 18 артилерійських систем; один танк; дві бронемашини; 36 одиниць автомобільної техніки; 65 мотоциклів; 94 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–19.10) знищено/уражено 16904 цілі, з них 4915 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

