Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

Укренерго попередила про заплановані на 20 жовтня в усіх регіонах України у проміжку з 06:00 до 22:00 обмеження потужності для промислових споживачів.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі", - сказано в повідомленні, розміщеному Укренерго у телеграм-каналі у неділю.

Окремо зазначено, що у Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.