Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області, завдавши ударів безпілотниками та артилерією, в результаті атак у Шахтарському районі поранено 10 людей.

У Шахтарському влучили у три пʼятиповерхові житлові будинки, сталися пожежі у квартирах. "На жаль, постраждали 10 мешканців. Усім надали допомогу. Рятувальники відвели у безпечні місця ще 50 людей, з них – двоє дітей", – повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Також постраждали приватний будинок та інфраструктура.

З вечора і до ранку не припинялися атаки по Нікопольщині. Ворог цілить дронами та артилерією по Покровській громаді та Нікополю. Сталася пожежа, пошкоджено приватний будинок, ще одна оселя, два автомобілі та лінія електропередачі.