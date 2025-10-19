Інтерфакс-Україна
Події
07:54 19.10.2025

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

1 хв читати
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області, завдавши ударів безпілотниками та артилерією, в результаті атак у Шахтарському районі поранено 10 людей.

У Шахтарському влучили у три пʼятиповерхові житлові будинки, сталися пожежі у квартирах. "На жаль, постраждали 10 мешканців. Усім надали допомогу. Рятувальники відвели у безпечні місця ще 50 людей, з них – двоє дітей", – повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Також постраждали приватний будинок та інфраструктура.

З вечора і до ранку не припинялися атаки по Нікопольщині. Ворог цілить дронами та артилерією по Покровській громаді та Нікополю. Сталася пожежа, пошкоджено приватний будинок, ще одна оселя, два автомобілі та лінія електропередачі.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

