Окупанти вдарили по Лозовій КАБом нової модифікації - прокуратура

За попередньою інформацією, у суботу ввечері ЗС РФ вдарили по Лозовій керованою авіабомбою, яка була випущена з тимчасово окупованої території України, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Це перший випадок використання керованої авіабомби по м.Лозова", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними правоохоронців, по Лозовій було завдано удару КАБом нової модифікації — УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км.

Як повідомлялося раніше, внаслідок авіаудару по Лозовій постраждали 6 мирних мешканців. Спалахнула пожежа у приватному будинку, ще 11 приватних будинків пошкоджено.