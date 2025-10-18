Інтерфакс-Україна
Події
22:58 18.10.2025

Окупанти вдарили по Лозовій КАБом нової модифікації - прокуратура

1 хв читати

За попередньою інформацією, у суботу ввечері ЗС РФ вдарили по Лозовій керованою авіабомбою, яка була випущена з тимчасово окупованої території України, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Це перший випадок використання керованої авіабомби по м.Лозова", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними правоохоронців, по Лозовій було завдано удару КАБом нової модифікації — УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км.

Як повідомлялося раніше, внаслідок авіаудару по Лозовій постраждали 6 мирних мешканців. Спалахнула пожежа у приватному будинку, ще 11 приватних будинків пошкоджено.

Теги: #атака #каб #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 18.10.2025
Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

01:02 18.10.2025
Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

22:40 17.10.2025
Майже вся Чугуївська громада знеструмлена через масовану атаку ворожих БпЛА

Майже вся Чугуївська громада знеструмлена через масовану атаку ворожих БпЛА

08:50 17.10.2025
Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів КАБами по Сумах

Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів КАБами по Сумах

02:48 17.10.2025
Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

Безпека може бути гарантована, якщо домовленості, зокрема у Вашингтоні, будуть реалізовані - Зеленський

04:15 12.10.2025
Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

00:00 11.10.2025
Мирний мешканець постраждав внаслідок ворожої масованої атаки на Чугуїв

Мирний мешканець постраждав внаслідок ворожої масованої атаки на Чугуїв

15:43 10.10.2025
На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

15:18 10.10.2025
Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

23:54 09.10.2025
Лозівське КП "Теплоенерго" відбило масштабну кібератаку – мер

Лозівське КП "Теплоенерго" відбило масштабну кібератаку – мер

ВАЖЛИВЕ

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

ОСТАННЄ

Трамп повідомив про знищення підводного човна з наркотиками, який прямував до США

У США пройшли масові протести проти президентства Дональда Трампа - ЗМІ

У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

Австрія погодилася підтримати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Перемовини щодо постачання Україні озброєння з боку США перейшли у непублічну площину — Мережко

Стармер пропонує США та Україні спільно працювати над мирним планом за зразком Гази

У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Зеленський після візиту до США: Про Tomahawk не сказали "ні", але й не сказали "так"

Фракція "Слуга Народу" наступного тижня проведе зустріч із прем’єр-міністеркою Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА