Некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає - Гуменюк

Головний хірург Збройних сил України, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк повідомив, що на сьогодні некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає.

"На превеликий жаль, ми маємо втрати і серед військових хірургів у зоні бойових дій - це і передові хірургічні групи, і стабілізаційні пункти бойових бригад. Безумовно, де є втрати, або важкі захворювання - то вже некомплект. На сьогодні по всіх наших передових хірургічних групах, військово-мобільних госпіталях цього некомплекту немає", - сказав Гуменюк на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Крім того, після Нового року очікується новий випуск з Української військово-медичної академії, і близько 20 військових хірургів будуть розподілені до передових хірургічних підрозділів (рівень "роль 2"). Також триває підготовка офіцерського складу з-поміж мобілізованих лікарів, додав Гуменюк.

За його словами, постійно йде робота щодо доукомплектування хірургами та лікарями інших спеціальностей.

Гуменюк повідомив, що на сьогодні всі військово-мобільні госпіталі обладнані необхідним обладнанням, однак через велике навантаження інколи воно виходить з ладу і потребує оновлення та поповнення.

" Загалом проблем із медичним забезпеченням хірургічної служби Збройних сил наразі немає", - заявив головний хірург ЗСУ.