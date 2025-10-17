Інтерфакс-Україна
Події
20:31 17.10.2025

Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Дональд Трамп.

Про це стало відомо з трансляцій, які вели американські ЗМІ.

Зустріч, за повідомленням ЗМІ, має пройти у форматі двостороннього обіду.

Раніше речниця президента США Кароліна Левітт повідомила про намір Дональда Трампа обговорити з Зеленським можливу зустріч з Володимиром Путіним у Будапешті, про яку вони досягнули попередньої домовленості під час телефонної розмови в четвер.

Окрім того, темою розмови під час зустрічі лідерів має стати можливість передачі США ракет "Tomahawk".

