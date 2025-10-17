Інтерфакс-Україна
Події
18:01 17.10.2025

Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава "Українського ядерного форуму"

1 хв читати
Україна та Польща можуть співпрацювати в проєктах SMR – глава "Українського ядерного форуму"
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Спільними українсько-польськими проєктами в галузі енергетики можуть бути малі модульні реактори (ММР, SMR), для яких потенційно можна використати інфраструктуру ТЕС, вважає генеральний директор Асоціації "Український ядерний форум" Ігор Дір.

"Ми з вами Європейський Союз вступаємо, тому, найімовірніше, відбудовувати (зруйновані) ТЕС не будемо. Але використати інфраструктуру можемо, щоб на базі цих майданчиків розмістити малі модульні реактори", – сказав Дір на Polish Business Breakfast у рамках Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) у п’ятницю.

Він зазначив, що українські ТЕС, на жаль, у фокусі атак РФ, а Польща закриває теплову генерацію у зв’язку з виконанням вимог ЄС щодо зменшення вуглецевих викидів. 

За його словами, Польща розглядає сценарії побудови SMR, а енергетичні проєкти – у пріоритеті фінансування з боку партнерів.

Теги: #польща #україна #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 17.10.2025
Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС

Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС

15:32 17.10.2025
Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

15:23 17.10.2025
Суд Польщі не екстрадував до ФРН українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Суд Польщі не екстрадував до ФРН українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

12:56 17.10.2025
Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

12:43 17.10.2025
У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

12:23 17.10.2025
Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

10:20 17.10.2025
Зеленський та міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми

Зеленський та міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми

13:57 16.10.2025
Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

13:04 16.10.2025
РФ змінила тактику щодо енергетики й намагається повністю її знищити – глава "Укренерго"

РФ змінила тактику щодо енергетики й намагається повністю її знищити – глава "Укренерго"

19:17 15.10.2025
Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

ВАЖЛИВЕ

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

ОСТАННЄ

Трамп не виключає, що обговорить передачу "Томагавків" з Зеленським під час зустрічі

США можуть надати Україні застарілі "Томагавки", вразливі для російської ППО – ЗМІ

Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

Суд продовжив арешт детектива НАБУ Магомедрасулова, підозрюваного в намірі продавати технічні коноплі в РФ

Суд не зміг обрати запобіжний захід трьом підозрюваним військовим, яких напередодні у Тернополі затримала поліція, всі вони бійці 3-ї штурмової бригади

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

Трамп має намір обговорити з Зеленським можливість зустрічі з Путіним у Будапешті – речниця

"Метінвест" у вересні переламав тенденцію відпливу кадрів, але молодь масово звільнялася через можливість виїзду за кордон - HR-директор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА