Інтерфакс-Україна
Події
10:46 17.10.2025

Ворог просунувся у Запорізькій області – DeepState

1 хв читати
Ворог просунувся у Запорізькій області – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися біля сіл Новоіванівка, Малинівка та Полтавка Пологівського району (Запорізька обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Малинівки та у Полтавці", - йдеться в телеграм-каналі DeepState у п’ятницю вранці.

Таким чином, сукупно площа російської окупації за цей час зросла на 6 кв. км, площа "сірої зони" зросла на 3,1 кв. км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 8,65 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 2,92 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

