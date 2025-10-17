Сили оборони успішно зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога – Сирський

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати росіян на фронті лише за вересень склали майже 29 тисяч військовослужбовців, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту. Так, лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку", - написав Сирський у Facebook.

Крім того, додав він, з початку року взято в полон 2060 військовослужбовців рф.

"Плани кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються. Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні", - наголосив головнокомандувач.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують вживати заходи активної оборони, в ході яких на окремих напрямках проводяться контрнаступальні операції. Також українські підрозділи успішно реалізують штурмові дії з метою відновлення втраченого положення. Зокрема, українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області. Тривають активні дії в Покровському районі Донецької області. Маємо певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області.

Є й інші ділянки фронту, де ворог не має ніяких здобутків.

"Найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території рф. Так, в рамках Deep Strike знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки. З початку року завдано успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу росії. Як наслідок - загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в рф зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад $46 млн. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії", - зазначив Сирський.