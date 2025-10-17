Інтерфакс-Україна
Події
10:15 17.10.2025

Сили оборони успішно зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога – Сирський

2 хв читати
Сили оборони успішно зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога – Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати росіян на фронті лише за вересень склали майже 29 тисяч військовослужбовців, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту. Так, лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку", - написав Сирський у Facebook.

Крім того, додав він, з початку року взято в полон 2060 військовослужбовців рф.

"Плани кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються. Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні", - наголосив головнокомандувач.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують вживати заходи активної оборони, в ході яких на окремих напрямках проводяться контрнаступальні операції. Також українські підрозділи успішно реалізують штурмові дії з метою відновлення втраченого положення. Зокрема, українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області. Тривають активні дії в Покровському районі Донецької області. Маємо певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області.

Є й інші ділянки фронту, де ворог не має ніяких здобутків.

"Найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території рф. Так, в рамках Deep Strike знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки. З початку року завдано успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу росії. Як наслідок - загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в рф зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад $46 млн. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії", - зазначив Сирський.

Теги: #кампанія #сили_оборони #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 17.10.2025
Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

14:35 14.10.2025
Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

12:47 14.10.2025
Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

10:25 10.10.2025
Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб – Сирський

Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб – Сирський

16:56 09.10.2025
Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

20:53 08.10.2025
Від початку Добропільської контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – Зеленський

Від початку Добропільської контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – Зеленський

13:27 07.10.2025
Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

09:54 06.10.2025
Сили оборони Півдня України: через ворожі атаки загинули двоє людей, 14 зазнали поранень

Сили оборони Півдня України: через ворожі атаки загинули двоє людей, 14 зазнали поранень

19:28 04.10.2025
Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

20:51 02.10.2025
Сирський: Більшість ворожих ударних БпЛА знищується за допомогою перехоплювачів, наразі збільшуємо їх кількість

Сирський: Більшість ворожих ударних БпЛА знищується за допомогою перехоплювачів, наразі збільшуємо їх кількість

ВАЖЛИВЕ

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

Ворог просунувся у Запорізькій області – DeepState

Екстрені відключення е/е в Києві та низці областей - ДТЕК та обленерго

ОСТАННЄ

Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

Росія і Україна не готові до укладення мирної угоди – Венс

На Полтавщині можуть застосовувати погодинні відключення

Улютін: Ринку надавачів соцпослуг на місцевому рівні потрібне перезавантаження

Екскерівник "Київзеленбуду" та бізнесмен привласнили 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку "Орлятко"

Зеленський обговорив з представниками енергокомпаній США ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики

Більшість українців вважають, що в Україні ведуться спроби боротьби з корупцією, – опитування

Аварійні відключення запроваджено у Києві та 12 областях, внаслідок ударів РФ є знеструмлення в кількох регіонах – "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА