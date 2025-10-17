Інтерфакс-Україна
Події
08:50 17.10.2025

Одна людина постраждала внаслідок ворожих ударів КАБами по Сумах

1 хв читати

Одного цивільного поранено внаслідок ворожих ударів керованими авіабомбами по Сумах, повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко у телеграм-каналі.

"Сьогодні вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами по нежитловому приміщенню в Сумах. Поранений 56-річний чоловік. Йому надають необхідну допомогу. Внаслідок влучань є пошкодження близько 30 вікон у прилеглих багатоповерхівках. О 9:30 на місці працюватиме мобільний штаб. Комунальні підприємства та благодійники допомагатимуть закривати вікна", - написав Кривошеєнко у Телеграм.

 

Теги: #каб #атака #суми

