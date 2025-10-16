Інтерфакс-Україна
Події
16:40 16.10.2025

Єрмак повідомив про повернення ще вісьмох дітей та підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

Вісім українських дітей і підлітків вдалося вивезти на підконтрольну уряду територію України із тимчасово окупованих територій (ТОТ) у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Півторарічного хлопчика російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт із українським військовим. Сімнадцятирічна дівчина стала свідком побиттів і допитів своїх близьких, коли до їхнього дому увірвалися російські військові. Шістнадцятирічну та тринадцятирічну сестер змушували вчитися за російською програмою, цькували за українську мову та примусово записали до так званого "двіженія пєрвих" – організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора. Десятирічного хлопчика батько роками переховував удома, щоб урятувати його від примусового навчання в російській школі", - написав Єрмак в Телеграм у четвер.

За його словами, всі вони вже у безпеці. "Тепер усі вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до нормального життя", - додав голова Офісу президента.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про 52, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про двох інших, і крім того про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.

Теги: #діти #bring_kids_back_ua #повернення

