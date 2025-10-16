Інтерфакс-Україна
Події
16:36 16.10.2025

Аварійні відключення в частині областей, в усіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності промисловості – "Укренерго"

В частині областей застосовані аварійні відключення електроенергії, також в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомила НЕК "Укренерго".

Вона вкотре наголосила, що така складна ситуація зумовлена попередніми російськими обстрілами.

НЕК уточнила, що на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються три черги погодинних відключень

"Ощадливе енергоспоживання зменшить вірогідність або тривалість застосування відключень!" – підкреслило "Укренерго".

Про аварійні відключення повідомили на цей час "Суми"-, "Полтава", - "Черкасиобленерго".

Як повідомлялося, про повторні за добу аварійні відключення в Києві та Київській області приблизно о 16:00 повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Через складну ситуацію в енергосистемі зранку 16 жовтня, ближче до 10:00, у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей були запроваджені аварійні відключення. Вони тривали кілька годин.

Крім того, "Укренерго" зазначало, що є ймовірність введення графіків обмеження потужності для промисловості по всій Україні з 16:00 до кінця доби 16 жовтня.

