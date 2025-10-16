РФ змінила тактику щодо енергетики й намагається повністю її знищити – глава "Укренерго"

Тактика військових РФ по відношенню до енергосистеми змінилася і спрямована на те, щоб довести її до непридатного для використання стану, вважає голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Зміна тактики РФ з енергетикою така ж, як на полі бою. Спочатку була мета за три дні взяти Київ, а тоді змінилася на тактику випаленої землі. Тепер вони це роблять з енергетикою. На кожну підстанцію (ПС) "Укренерго" та обленерго здійснюються масовані атаки, летить величезна кількість дронів, які намагаються стерти з лиця землі наші об’єкти", – сказав Зайченко під час тематичної сесії Київського міжнародного економічного форуму у Києві у четвер.

Він пояснив, що на початку війни в РФ були спроби погасити всю енергосистему масштабними атаками на неї, під час яких використовувалося до 100 ракет, які летіли на ПС "Укренерго". За його словами, вони завдавали значних пошкоджень, але енергосистема стояла, і був лише один випадок блекауту, коли залишилися тільки певні острови, від яких за допомогою європейських колег заживили всю енергосистему.

Зараз, як зазначив Зайченко, ситуація змінилися, атаки РФ стали точковими і в цьому сезоні почалися з вересня з розподільчих ПС "Укразлізниці" і дійшли до ПС обленерго, "Укренерго", насамперед, в прифронтових регіонах.

"Ці атаки були настільки складними й важкими, що навіть зараз в деяких областях, в Сумській і Чернігівській, введені графіки споживання. Але ми робимо все можливе для відновлення", – зазначив глава НЕК.

Він підкреслив, що темпи відновлення енергооб’єктів сьогодні надзвичайно швидкі, а завдяки партнерам України енергетики накопичили велику кількість обладнання.

"Є механізми і треновані бригади. І швидкість, з якою ми відновлюємо, недосяжна ні для кого в світі", – наголосив Зайченко.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=P7dOPhqwRZ0