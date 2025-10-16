Інтерфакс-Україна
Події
01:20 16.10.2025

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку найближчої зустрічі Зеленського й Трампа

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорила з держсекретарем США Марко Рубіо деталі підготовки зустрічі лідерів обох держав, яка запланована на п'ятницю, 17 жовтня.

"Ключова зустріч дня. Дуже важлива розмова з державним секретарем США, який також виконує обов’язки радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо - одним із головних архітекторів американської зовнішньої політики. Ми обговорили деталі підготовки зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої цієї п’ятниці", - написав Єрмак в телеграмі.

Єрмак додав, що сторони обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки - не лише для України, а й для всієї Європи.

"Лідерство США та особисто Президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході. Саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна. Ми також говорили про кроки, які можуть змусити Росію припинити війну. Дякую Марко Рубіо. Американський народ справді має велику удачу - мати такого сильного та принципового Державного секретаря", - зазначив Єрмак.

У зустрічі також взяли участь прем’єр-міністр Юлія Свириденко, секретарем РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

