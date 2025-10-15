Інтерфакс-Україна
Події
21:53 15.10.2025

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

Російські війська вдарили по Ніжину Чернігівської області, постраждали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, повідомив міський голова Олександр Кодола.

"Ніжин перебуває під атакою шахедів. Ворог завдає ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури", - написав він у Facebook.

Мер закликав містян зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі та довіряти інформації тільки з офіційних ресурсів.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) Вячеслав Чаус повідомив, що ворожі дрони масовано в середу атакували термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру.

За попередніми даними, двоє людей поранено. Інформація уточнюється, додав Чаус.

На місцях подій працюють усі екстрені служби. Загроза зберігається, зазначив він.

