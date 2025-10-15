Інтерфакс-Україна
Події
19:03 15.10.2025

Ізраїль не буде вести переговори щодо другої фази мирної угоди, поки ХАМАС не поверне всіх загиблих заручників

2 хв читати
Ізраїль не буде вести переговори щодо другої фази мирної угоди, поки ХАМАС не поверне всіх загиблих заручників

Переговори щодо реалізації другої фази мирної угоди по сектору Газа ще не розпочалися, і вони не почнуться, поки Ізраїль не отримає від руху ХАМАС всі тіла загиблих заручників, повідомляє в середу The Jerusalem Post з посиланням на джерела.

"Кілька високопоставлених ізраїльських чиновників заявили в середу The Jerusalem Post, що всупереч недавнім повідомленням переговори щодо другої стадії мирного плану Дональда Трампа не почалися і не почнуться, поки не повернуть усіх заручників", - інформує видання.

"Ми не підемо на компроміс тут і не пошкодуємо зусиль, поки всіх загиблих до останнього не повернуть назад", - також наводить видання слова представника ізраїльського уряду з прес-конференції.

Газета нагадує, що в той час, як перша фаза плану передбачає повернення всіх заручників, друга ставить за мету демілітаризацію анклаву і встановлення тимчасової системи управління в секторі.

Однак кінцевий термін повернення останків минув у понеділок. Тоді рух ХАМАС звільнив 20 живих заручників і передав тіла чотирьох загиблих. Ізраїльська влада звільнила з в'язниць близько 2 тис. палестинських ув'язнених. У відповідь на порушення ХАМАС дедлайну ізраїльська влада скоротила обсяг гуманітарної допомоги, що надходить до Гази.

Всього з понеділка ХАМАС передав тіла семи заручників і ще одне, яке, за даними ізраїльських військових, виявилося належало невідомому жителю Гази.

В ніч на 9 жовтня Трамп заявив, що влада Ізраїлю і ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з врегулювання конфлікту в секторі Газа. Звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів і часткове виведення ізраїльських військових є першим етапом цього плану. Канцелярія прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомляла, що ізраїльський уряд схвалив перший етап угоди з ХАМАС.

Теги: #переговори #ізраїль #ситуація #газа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:08 14.10.2025
Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію

Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію

20:51 14.10.2025
Трамп: Над урегулюванням у Газі ще належить попрацювати

Трамп: Над урегулюванням у Газі ще належить попрацювати

07:56 14.10.2025
Трамп заявив про просування свого плану щодо Гази та створення Ради миру

Трамп заявив про просування свого плану щодо Гази та створення Ради миру

03:59 14.10.2025
Окупанти втратили 113 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 113 осіб на покровському напрямку - Генштаб

22:56 13.10.2025
МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

19:57 13.10.2025
США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

01:00 13.10.2025
Ворог втратив 105 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 105 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:32 12.10.2025
Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

03:24 11.10.2025
Майже 200 боїв відбулось з початку доби на фронті - Генштаб

Майже 200 боїв відбулось з початку доби на фронті - Генштаб

13:03 10.10.2025
РФ зробила терор своєю традицією - Посольство України в Ізраїлі

РФ зробила терор своєю традицією - Посольство України в Ізраїлі

ВАЖЛИВЕ

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Екстрені відключення е/е введено в Києві та низці областей

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

ОСТАННЄ

Український виконавець Дорн заявляє, що виїхав з України за декілька днів до початку повномасштабної війни

Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

Шмигаль повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

У Тернополі затримано групу військових, причетних до насильницьких та майнових злочинів - поліція

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА