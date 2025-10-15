Ізраїль не буде вести переговори щодо другої фази мирної угоди, поки ХАМАС не поверне всіх загиблих заручників

Переговори щодо реалізації другої фази мирної угоди по сектору Газа ще не розпочалися, і вони не почнуться, поки Ізраїль не отримає від руху ХАМАС всі тіла загиблих заручників, повідомляє в середу The Jerusalem Post з посиланням на джерела.

"Кілька високопоставлених ізраїльських чиновників заявили в середу The Jerusalem Post, що всупереч недавнім повідомленням переговори щодо другої стадії мирного плану Дональда Трампа не почалися і не почнуться, поки не повернуть усіх заручників", - інформує видання.

"Ми не підемо на компроміс тут і не пошкодуємо зусиль, поки всіх загиблих до останнього не повернуть назад", - також наводить видання слова представника ізраїльського уряду з прес-конференції.

Газета нагадує, що в той час, як перша фаза плану передбачає повернення всіх заручників, друга ставить за мету демілітаризацію анклаву і встановлення тимчасової системи управління в секторі.

Однак кінцевий термін повернення останків минув у понеділок. Тоді рух ХАМАС звільнив 20 живих заручників і передав тіла чотирьох загиблих. Ізраїльська влада звільнила з в'язниць близько 2 тис. палестинських ув'язнених. У відповідь на порушення ХАМАС дедлайну ізраїльська влада скоротила обсяг гуманітарної допомоги, що надходить до Гази.

Всього з понеділка ХАМАС передав тіла семи заручників і ще одне, яке, за даними ізраїльських військових, виявилося належало невідомому жителю Гази.

В ніч на 9 жовтня Трамп заявив, що влада Ізраїлю і ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з врегулювання конфлікту в секторі Газа. Звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів і часткове виведення ізраїльських військових є першим етапом цього плану. Канцелярія прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомляла, що ізраїльський уряд схвалив перший етап угоди з ХАМАС.