Інтерфакс-Україна
Події
18:43 15.10.2025

Окупанти затримали кількох кримськотатарських жінок у Криму - омбудсмен

1 хв читати

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про низку обшуків, проведених у середу вранці російськими силовими органами у декількох будинках кримськотатарських жінок в тимчасово окупованому Криму.

"Переслідуванню були піддані дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва — багатодітна мати Есма Німетулаєва, викладач дитячого садка Насіба Саідова, Ельвіза Алієва та Фєвзіє Османова. Усіх їх незаконно затримано та доправлено до Управління ФСБ РФ у місті Сімферополь", - написав він в телеграм-каналі.

Омбудсмен рішуче засудив дії російської окупаційної влади та назвав їх "черговим проявом цілеспрямованої репресивної політики та дискримінації за національною та релігійною ознакою представників корінного народу України — кримських татар".

"Такі незаконні обшуки та арешти мають на меті залякування місцевого населення, несуть за собою прихований спосіб витіснення кримських татар з півострова", - зазначив він.

Лубінець також наголосив, що своїми діями держава-окупант грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статтю 64 IV Женевської конвенції.

"Наголошую: відповідно до міжнародного права Росія зобов’язана негайно припинити політично мотивовані переслідування на тимчасово окупованому Кримському півострові та забезпечити дотримання прав і свобод усіх громадян України", - написав він.  

Теги: #кримські_татари #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 15.10.2025
Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

13:20 15.10.2025
СБУ викрила мешканця Одеси на підготовці ракетно-дронової атаки РФ по місту

СБУ викрила мешканця Одеси на підготовці ракетно-дронової атаки РФ по місту

10:30 15.10.2025
Безробітний з Донеччині коригував для ворога авіаудари по позиціях ЗСУ та Нацполіції

Безробітний з Донеччині коригував для ворога авіаудари по позиціях ЗСУ та Нацполіції

11:57 14.10.2025
Поліція та СБУ затримали на хабарі начальника РТЦК на Одещині

Поліція та СБУ затримали на хабарі начальника РТЦК на Одещині

11:53 14.10.2025
Посадовці міграційної служби на Івано-Франківщині вимагали гроші в іноземців за продовження строку перебування в Україні

Посадовці міграційної служби на Івано-Франківщині вимагали гроші в іноземців за продовження строку перебування в Україні

11:35 14.10.2025
Чернівецькі прикордонники затримали ділка, що намагався переправити ухилянта у Румунію за EUR8,5 тис

Чернівецькі прикордонники затримали ділка, що намагався переправити ухилянта у Румунію за EUR8,5 тис

10:23 14.10.2025
Затримано і взято під варту харківʼянина, який скоригував масовану ворожу атаку безпілотників по місту 5 червня

Затримано і взято під варту харківʼянина, який скоригував масовану ворожу атаку безпілотників по місту 5 червня

17:58 13.10.2025
Прикордонники затримали сім’ю з Полтавщини, що допомагала порушникам перетнути кордон за $25 тис.

Прикордонники затримали сім’ю з Полтавщини, що допомагала порушникам перетнути кордон за $25 тис.

17:04 13.10.2025
СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

16:50 12.10.2025
Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

ВАЖЛИВЕ

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Екстрені відключення е/е введено в Києві та низці областей

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

ОСТАННЄ

Український виконавець Дорн заявляє, що виїхав з України за декілька днів до початку повномасштабної війни

Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

Шмигаль повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

У Тернополі затримано групу військових, причетних до насильницьких та майнових злочинів - поліція

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА