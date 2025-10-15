Окупанти затримали кількох кримськотатарських жінок у Криму - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про низку обшуків, проведених у середу вранці російськими силовими органами у декількох будинках кримськотатарських жінок в тимчасово окупованому Криму.

"Переслідуванню були піддані дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва — багатодітна мати Есма Німетулаєва, викладач дитячого садка Насіба Саідова, Ельвіза Алієва та Фєвзіє Османова. Усіх їх незаконно затримано та доправлено до Управління ФСБ РФ у місті Сімферополь", - написав він в телеграм-каналі.

Омбудсмен рішуче засудив дії російської окупаційної влади та назвав їх "черговим проявом цілеспрямованої репресивної політики та дискримінації за національною та релігійною ознакою представників корінного народу України — кримських татар".

"Такі незаконні обшуки та арешти мають на меті залякування місцевого населення, несуть за собою прихований спосіб витіснення кримських татар з півострова", - зазначив він.

Лубінець також наголосив, що своїми діями держава-окупант грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статтю 64 IV Женевської конвенції.

"Наголошую: відповідно до міжнародного права Росія зобов’язана негайно припинити політично мотивовані переслідування на тимчасово окупованому Кримському півострові та забезпечити дотримання прав і свобод усіх громадян України", - написав він.