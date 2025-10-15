Інтерфакс-Україна
18:09 15.10.2025

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

Норвегія планує у 2026 році виділити 2 млрд норвезьких крон на фінансування нового пакету військової техніки з США для України в рамках ініціативи PURL, повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

"Україна залежить від постійної військової та цивільної підтримки у боротьбі за захист від Росії. Це має велике значення, що кілька країн збираються разом, щоб забезпечити фінансування, щоб допомогти задовольнити військові потреби України. Норвегія зараз об’єднує сили з низкою інших країн Європи для фінансування пакету військової підтримки, який забезпечить обладнання для захисту високої пріоритетів для України. Ми прагнемо забезпечити 2 мільярди норвезьких крон для пакету, який координується НАТО ", - сказав прем’єр -міністр Йонас Гар Стере.

Засідання контактної групи відбудеться напередодні засідання міністрів оборони НАТО 15 жовтня. Очікується, що кілька європейських країн координуватимуть свої заплановані внески в Україну, включаючи підтримку, яка надається під новою ініціативою списку вимог України (PURL). Норвегія також внесла 1,5 мілрд норвезьких крон на фінансування попереднього пакету підтримки в рамках ініціативи PURL.

"Важливо, щоб європейські країни стояли разом і продовжували надавати підтримку, щоб разом ми могли фінансувати доставку військової техніки, необхідної Україні, наприклад безпілотників, артилерії та передових систем протиповітряної оборони. Відповідно до механізму PURL, США надають НАТО списки доступної зброї та військової техніки. Союзники, включаючи Норвегію, потім сприяють фінансуванню придбання цього обладнання для України ", - сказав міністр оборони Тор Сандвік.

НАТО координує відправлення, щоб забезпечити якнайшвидше прибуття озброєнь до України. З міркувань безпеки конкретний вміст кожного пакету не оприлюднюється.

"Норвегія зараз сприяла фінансуванню двох таких пакетів підтримки, і уряд буде працювати над тим, щоб якомога більше країн-союзників взяли участь у цій важливій ініціативі на підтримку України. Обладнання прибуває швидко і допомагає українцям захищати передню лінію та більш ефективно захищати критичну інфраструктуру. Підтримка боротьби України за свободу є не лише важливою для того, щоб Україна захищалась; це також має вирішальне значення з точки зору захисту норвезької та європейської безпеки ", - наголосив Сандвік.

Теги: #україна #військова_допомога #норвегія

