Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати спекулятивні наративи щодо історичних питань

Фото: МКСК

Т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна заявляє, що Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть заперечувати польські спекулятивні наративи щодо історичних питань.

"Мені вдалося бути присутньою на перепохованнях у Пужники. Тому мені дуже зрозуміло, яким чином є намагання перетягнути це питання з історичної, експертної площини і площини даних в політичну", - сказала Бережна на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу.

Вона наголосила, що Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть заперечувати ті наративи, якими польські колеги часто спекулюють, зокрема, стосовно кількості загиблих людей.

Також Бережна погодилася з словами членів комітету, що українські пошукові роботи в селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі потребують більшого фінансування.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові, в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни.

Крім того, в кінці вересня проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

13 жовтня Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області.

Джерело: https://youtu.be/pT9gJxnzf_M?si=TV07vmfmjc7pQpaN