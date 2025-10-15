Інтерфакс-Україна
10:03 15.10.2025

Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

Графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовані в Сумській та Харківській областях, повідомляють місцеві оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) зранку у середу.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів", - йдеться, зокрема, у повідомленні АТ "Сумиобленерго" у Телеграм-каналі.

Подібну інформацію також розмістило зранку АТ "Харківобленерго".

Окрім того, про часткове застосування ГАВ зранку 15 жовтня повідомило АТ "Черкасиобленерго".

Водночас на Чернігівщині, за інформацією місцевого обленерго, застосовується графік погодинних відключень (ГПВ)

Про застосування ГАВ зранку також повідомляли АТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Полтаваобленерго" та група "ДТЕК" щодо ситуації з енергозабезпеченням у Дніпропетровській області, однак пізніше всі три компанії проінформували про скасування ГАВ на територіях своїх областей.

Як повідомлялося з посиланням на "Укренерго", 14 жовтня аварійні відключення електроенергії застосовувалися у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.

В Запорізькій області аварійно знеструмлювалися тільки промислові споживачі.

На Чернігівщині оператором системи розподілу застосовувалися три черги погодинних відключень.

