Інтерфакс-Україна
Події
07:58 15.10.2025

Одна людина постраждала внаслідок атак російських дронів у Дніпропетровській області

1 хв читати
Одна людина постраждала внаслідок атак російських дронів у Дніпропетровській області

Один цивільний постраждав через нічну атаку ворожих БпЛА у Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. За інформацією ПвК, оборонці неба збили 37 з них. Були і влучання. У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств. Постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у Телеграм.

Також за його інформацією окупанти застосували FPV-дрони та РСЗВ "Град"по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. У Межівській громаді Синельниківського району удар FPV-дрона призвів до пожежі в приватному будинку.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:27 14.10.2025
"Укрзалізниця" зазнала близько 300 атак з серпня — на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024р

"Укрзалізниця" зазнала близько 300 атак з серпня — на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024р

09:13 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

07:57 14.10.2025
На Дніпропетровщині ворог атакував Покровську громаду КАБами, поранено двох чоловіків

На Дніпропетровщині ворог атакував Покровську громаду КАБами, поранено двох чоловіків

07:29 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області – ОВА

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області – ОВА

22:04 13.10.2025
РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

08:38 13.10.2025
П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

08:15 13.10.2025
Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини, є постраждалий

Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини, є постраждалий

07:39 13.10.2025
Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, пошкоджені будинки, газогін і ЛЕП

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, пошкоджені будинки, газогін і ЛЕП

07:36 13.10.2025
Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дві жертви та двоє постраждалих

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дві жертви та двоє постраждалих

09:07 11.10.2025
У Харківській області троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

Зеленський: Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом

Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом

ОСТАННЄ

Сенат США увосьме відхилив законопроєкт республіканців щодо продовження фінансування уряду

Сили безпілотних систем уразили за добу 947 ворожих цілей

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

15 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Трекер підтримки України: військова допомога різко скорочується попри нову ініціативу НАТО

Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній

Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

Велика Британія скликала "Рамштайн", щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА