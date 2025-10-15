Одна людина постраждала внаслідок атак російських дронів у Дніпропетровській області

Один цивільний постраждав через нічну атаку ворожих БпЛА у Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. За інформацією ПвК, оборонці неба збили 37 з них. Були і влучання. У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств. Постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у Телеграм.

Також за його інформацією окупанти застосували FPV-дрони та РСЗВ "Град"по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. У Межівській громаді Синельниківського району удар FPV-дрона призвів до пожежі в приватному будинку.