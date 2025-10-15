15 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

15 жовтня 2025 року відзначають Всесвітній день боротьби з раком грудей, Міжнародний день сільських жінок, Всесвітній день миття рук, Міжнародний день білої тростини, День втраченої дитини.

Православна церква вшановує пам'ять святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна.

День 1329 Російська агресія - Day 1329 Russian aggression

Всесвітній день боротьби з раком грудей

У 1993 р. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила жовтень місяцем боротьби проти раку молочної залози. Встановлений з метою активізації діяльності із запобігання виникненню і поширенню захворювань на рак молочної залози

Міжнародний день сільських жінок

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 62 / 136.

Цей день був заснований Організацією Об'єднаних Націй 2007 року з метою наголошення важливості ролі сільських жінок у суспільстві та визнання їхніх внесків у розвиток сільських громад.

Сільські жінки відіграють ключову роль у гарантуванні продовольчої безпеки, розвитку сільського господарства, підтримці сімей та збереженні культурної спадщини. Вони працюють на полях, доглядають за домашньою худобою, збирають врожаї.

Всесвітній день миття рук

Міжнародна ініціатива, що була заснована 2008 року з метою привернути увагу до важливості гігієни рук. Основним завданням цього дня є підвищення обізнаності про важливість миття рук з милом як одного з найефективніших і найдоступніших способів запобігання хворобам і поширенню інфекцій. Цей день також спрямований на підтримку освітніх кампаній і програм, які навчають людей, особливо дітей, правильним методам миття рук. Використання мила і чистої води значно знижує ризик інфекційних захворювань, таких як діарея і респіраторні інфекції.

Міжнародний день білої тростини

15 жовтня – Міжнародний день білої тростини, що символізує хворобу на сліпоту. Це день, присвячений людям із порушенням зору, їхній незалежності, безпеці та праву на повноцінну участь у житті суспільства.

Біла тростина — це символ свободи, самостійності та самоповаги для мільйонів людей по всьому світу, які не бачать або бачать частково.

День втраченої дитини

Щорічно 15 жовтня у світі проходять заходи до Міжнародного дня втраченої дитини. Цю дату також називають Днем пам’яті по втраченій дитині під час вагітності або ненародженому немовляті.

Меморіальна дата присвячена пам’яті немовлят, які не народилися через викидні, загинули через синдром раптової дитячої смерті, мертвонароджених дітей та малюків, що померли з інших причин.

Цього дня народилися:

410 років від дня заснування (1615) Національного університету "Києво-Могилянська академія" (постала як школа для дітей усіх станів на кошти, відписані знатною київською шляхтянкою Галшкою Гулевичівною);

165 років від дня народження Софії Віталіївни Тобілевич (1860-1953), української актриси, фольклористки, етнографині, письменниці, перекладачки, дружини корифея українського театру Івана Карпенка-Карого;

140 років від дня народження Олександра Антоновича Надраги (1885-1962), українського правознавця, громадського діяча, педагога;

130 років від дня народження Володимира Зеноновича Ґжицького (1895-1973), українського письменника;

130 років від дня народження Василя Георгійовича Федорова (1895-1959), українського письменника, гумориста, перекладача (Чехія);

120 років від дня народження Анатолія Кириловича Бабка (1905-1968), українського хіміка, засновника київської школи хіміків-аналітиків;

120 років від дня народження Чарлза Персі Сноу (1905-1980), англійського письменника, фізика, хіміка, державного діяча;

100 років від дня виходу в світ у Парижі (1925) тижневика "Тризуб", що був неофіційним органом УНР, заснованим з ініціативи С.Петлюри.

Ще в цей день:

1995 - Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку;

2003 - Китайська Народна Республіка стає третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу;

2005 - У Києві на Хрещатику відбувається масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобномученика Лукіяна

Лукіян жив у першій половині 4 століття. Народився в Римі і був заможним чоловіком. Він віддав своє багатство бідним і став відлюдником, віддавав своє життя молитві та служінню Богу. Його мучеництво було пов'язане з переслідуванням християн у Римській імперії.

Лукіян був ув'язнений і піддавався жорстоким побиттям, але він залишався непохитним у своїй вірі. Він був страчений 312 року, і його мучеництво стало символом віри та відданості Богу.

Іменини:

Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Опанас, Семен, Юхим.

З прикмет цього дня:

Коло навколо місяця — чекайте на заморозки; досі літають комарі — до м'якої зими; світанок хмарний — найближчими днями погіршиться погода; безхмарне і ясне небо — буде гарна погода.