22:19 14.10.2025

Свириденко й Домбровскіс обговорили фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час візиту у Вашингтоні обговорила з Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом фінансову підтримку України й імплементацію нового механізму репараційних позик, повідомляє офіційна вебсторінка Кабінету міністрів України.

"Почали день зустрічей у Вашингтоні. Рада бачити Комісара ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіса Домбровскіса. Багато спільних тем — продовження фінансової підтримки України, імплементація нового фінансового механізму репараційних позик, анонсованого Європейським Союзом", - цитує Свириденко веб-портал КМУ.

Юлія Свириденко висловила сподівання на ухвалення 19-го пакета європейських санкцій проти РФ.

"Продовження послідовного тиску – єдиний ефективний механізм впливу на агресора, зменшення надходжень від нафти і газу, якими росія оплачує війну", - зазначила Свириденко.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/yuliia-svyrydenko-ta-valdis-dombrovskis-obhovoryly-u-ssha-prodovzhennia-finansovoi-pidtrymky-ukrainy-implementatsiiu-novoho-finansovoho-mekhanizmu-reparatsiinykh-pozyk-anonsovanoho-ies

