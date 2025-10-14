Інтерфакс-Україна
17:29 14.10.2025

Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

Фото: https://t.me/synegubov/

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 – Вільхуватської та 7 – Шевченківської територіальних громад, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов

"Загалом маємо вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку.

"Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги", - запевнив Синєгубов.

Теги: #синєгубов #харківська_область #евакуація

