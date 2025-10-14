Труханов заявив про готовність пройти поліграф стосовно його громадянства

Мер Одеси Труханов заперечує, що комісія при президентові прийняла рішення про позбавлення його громадянства та заявив про готовність пройти поліграф.

"Мені відомо, що комісія не була, не відбулася. Що стосується готовності президента підписати, то я не можу коментувати, це думка президента. Але для мене це важливе питання, тому що я народився в Україні й у мене немає іншого громадянства, про що я неодноразово надавав документи", - заявив Труханов в етері проєкту "Суспільне. Студія" у вівторок.

Він заперечив наявність російського паспорта і заявив про готовність пройти поліграф. Документи, які публікуються в мережі про те, що він отримав паспорт РФ, він називає фейковими.

"Я у черговий раз запевняю всіх українців і готовий пройти й перевірку на поліграфі, будь-яку перевірку. І ще раз наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства", - сказав він.

Як повідомлялося раніше у цей день, петиція щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента України Володимира Зеленського в понеділок, 13 жовтня, станом на ранок вівторка, 14 жовтня, набрала вже понад 27 тисяч голосів, що більше, ніж необхідні для її розгляду головою держави 25 тисяч.

У понеділок, 13 жовтня, Труханов заявив, що побоюється позбавлення його громадянства України і застеріг, що проти нього готується дезінформація щодо нібито наявності в нього російського громадянства. "Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація. Поширюється інформація про те, що у мене нібито є громадянство російської федерації", - написав він у Телеграмі.

Труханов зазначив, що це питання ставиться ще з 2014 року і відтоді він постійно пояснював, що в нього немає і ніколи не було громадянства РФ. Також його перевіряли всі відповідні органи України. За його словами, фейкові паспорти, які іноді публікують, є недійсними.

В той же день місцеве видання "Думська" з посиланням на власні джерела, зокрема, у комісії при президенті України, написало, що буцімто комісія вже прийняла рішення про позбавлення Труханова українського громадянства і Зеленський має лише підписати відповідний закон, після чого той втратить посаду мера автоматично, а виконувати обов'язки мера в такому разі стане секретар Одеської міської ради, представник партії "Слуга народу" Ігор Коваль. При цьому видання наголосило, що сам Коваль ситуацію наразі не коментує і заявив їм про "багато чуток, не підтверджених офіційно".

У той же час видання ZN.UA з посиланням на власне джерело, наближене до комісії, повідомило, що на цей момент питання громадянства Труханова нею не розглядалося і відповідне рішення щодо нього не приймалося.