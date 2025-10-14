Інтерфакс-Україна
Події
11:59 14.10.2025

Труханов заявив про готовність пройти поліграф стосовно його громадянства

2 хв читати
Труханов заявив про готовність пройти поліграф стосовно його громадянства

Мер Одеси Труханов заперечує, що комісія при президентові прийняла рішення про позбавлення його громадянства та заявив про готовність пройти поліграф.

"Мені відомо, що комісія не була, не відбулася. Що стосується готовності президента підписати, то я не можу коментувати, це думка президента. Але для мене це важливе питання, тому що я народився в Україні й у мене немає іншого громадянства, про що я неодноразово надавав документи", - заявив Труханов в етері проєкту "Суспільне. Студія" у вівторок.

Він заперечив наявність російського паспорта і заявив про готовність пройти поліграф. Документи, які публікуються в мережі про те, що він отримав паспорт РФ, він називає фейковими.

"Я у черговий раз запевняю всіх українців і готовий пройти й перевірку на поліграфі, будь-яку перевірку. І ще раз наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства", - сказав він.

Як повідомлялося раніше у цей день, петиція щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента України Володимира Зеленського в понеділок, 13 жовтня, станом на ранок вівторка, 14 жовтня, набрала вже понад 27 тисяч голосів, що більше, ніж необхідні для її розгляду головою держави 25 тисяч.

У понеділок, 13 жовтня, Труханов заявив, що побоюється позбавлення його громадянства України і застеріг, що проти нього готується дезінформація щодо нібито наявності в нього російського громадянства. "Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація. Поширюється інформація про те, що у мене нібито є громадянство російської федерації", - написав він у Телеграмі.

Труханов зазначив, що це питання ставиться ще з 2014 року і відтоді він постійно пояснював, що в нього немає і ніколи не було громадянства РФ. Також його перевіряли всі відповідні органи України. За його словами, фейкові паспорти, які іноді публікують, є недійсними.

В той же день місцеве видання "Думська" з посиланням на власні джерела, зокрема, у комісії при президенті України, написало, що буцімто комісія вже прийняла рішення про позбавлення Труханова українського громадянства і Зеленський має лише підписати відповідний закон, після чого той втратить посаду мера автоматично, а виконувати обов'язки мера в такому разі стане секретар Одеської міської ради, представник партії "Слуга народу" Ігор Коваль. При цьому видання наголосило, що сам Коваль ситуацію наразі не коментує і заявив їм про "багато чуток, не підтверджених офіційно".

У той же час видання ZN.UA з посиланням на власне джерело, наближене до комісії, повідомило, що на цей момент питання громадянства Труханова нею не розглядалося і відповідне рішення щодо нього не приймалося.

Теги: #труханов #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:43 14.10.2025
Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

17:04 13.10.2025
СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

15:45 13.10.2025
Секретар Одеської міськради від "Слуги народу" може очолити Одесу в разі позбавлення мера громадянства – ЗМІ

Секретар Одеської міськради від "Слуги народу" може очолити Одесу в разі позбавлення мера громадянства – ЗМІ

00:12 13.10.2025
Мер Одеси побоюється позбавлення його громадянства України та закликав уповноважені органи ретельно перевірити документи

Мер Одеси побоюється позбавлення його громадянства України та закликав уповноважені органи ретельно перевірити документи

09:18 11.10.2025
В Одесі після нічної ворожої атаки частково зникло електропостачання, одна людина постраждала

В Одесі після нічної ворожої атаки частково зникло електропостачання, одна людина постраждала

16:54 09.10.2025
Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

17:41 08.10.2025
Навчальні заклади Одеси з четверга повертаються до очного навчання – міськрада

Навчальні заклади Одеси з четверга повертаються до очного навчання – міськрада

14:14 08.10.2025
Одеська міськрада виділила постраждалим 30 вересня 126,28 млн грн допомоги

Одеська міськрада виділила постраждалим 30 вересня 126,28 млн грн допомоги

20:30 06.10.2025
ДСНС: В Одесі в найближчі дні очікуються значні опади

ДСНС: В Одесі в найближчі дні очікуються значні опади

13:26 04.10.2025
В двох районах Одеси через зливу знов підвищився рівень води - обладміністрація

В двох районах Одеси через зливу знов підвищився рівень води - обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 69 цілей противника, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 190 бойових зіткнень

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

ОСТАННЄ

Сибіга закликав країни чітко засудити атаку РФ на гуманітарну місію ООН на Херсонщині

Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

Мінрозвитку та ПРООН підписали угоду на EUR16,5 млн задля впровадження "зеленої" енергетики в Україні, зокрема у школах, дитсадках та лікарнях

ВАКС застосував заставу в 2 млн грн для другого адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в підбурюванні до підкупу – САП

Фундація Олени Зеленської та ОАЕ підписали нову угоду на $5 млн на підтримку дітей, молоді та безпеку навчання

Опадів найближчими днями майже не буде, вночі приморозки, в четвер трохи потеплішає

Стубб після розмови із Зеленським: Зараз ключовим є зосередження на військовій допомозі Україні

"Нафтогаз" змінив керівника двох дочірніх підприємств

"Епіцентр" відкрив третій парк розваг в Київській області

Держлісагентство веде боротьбу за 2 млн га самозалісених територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА