Щороку понад 7 тис. дітей в Україні потребують влаштування поза біологічними сім’ями - Мінсоцполітики

Фото: https://www.msp.gov.ua

Щороку понад 7 тис. дітей в Україні потребують тимчасового влаштування поза біологічними сім’ями, заявила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець.

"Щороку понад 7000 дітей в Україні потребують тимчасового влаштування поза біологічними сім’ями. Починаючи з січня 2026 року, в Україні буде підвищено виплати прийомним батькам відповідно до принципу "гроші ходять за дитиною". Також ми придбали 181 будинок по всій країні для прийомних сімей", - цитує Шемелинець пресслужба міністерства по результатам участі у конференції VAC (Violence Against Children), що відбулася у Бухаресті (Румунія).

Крім того, вона розповіла про впровадження національних програм підготовки до усиновлення та прийомного виховання – "Народжені серцем" і "Сім’я для дитини", які вже пройшли понад 7,6 тис. учасників.

За її словами, станом на вересень 2025 року 1 687 дітей, які повернулися з окупованих територій або РФ, отримали комплексну медичну, освітню, психологічну та правову допомогу.

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року розмір виплат батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях буде розраховуватися за новою формулою: за першу дитину передбачено 2,5 прожиткових мінімуми, за кожну наступну – 1,5 прожиткових мінімуми. Якщо дитина має інвалідність, виплата становитиме 2 прожиткових мінімуми, а для дитини з інвалідністю підгрупи А – 3,5 прожиткових мінімуми.