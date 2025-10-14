Інтерфакс-Україна
Події
01:42 14.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 166 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"З початку доби відбулося 166 бойових зіткнень. Противник завдав 73 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби, залучив для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30221

