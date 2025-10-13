Інтерфакс-Україна
Події
21:54 13.10.2025

Зеленський: Під час візиту до США обговорюватиму питання ППО та далекобійні можливості України

2 хв читати
Зеленський: Під час візиту до США обговорюватиму питання ППО та далекобійні можливості України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Сполучених Штатів головними темами переговорів стануть питання протиповітряної оборони та розширення далекобійних можливостей українських сил.

"Отже, основні теми візиту – ППО та наші далекобійні можливості, щоб чинити тиск на Росію заради миру", – зазначив президент.

Водночас Зеленський повідомив, що українська урядова команда вже прибула до США, де запланована низка зустрічей: "Команда України вже поїхала до США: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. У них буде низка зустрічей", – проінформував він у дописі в телеграм-каналі.

За словами президента, у нього запланована зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися у п’ятницю у Вашингтоні.

"У мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку", – зазначив Зеленський.

Зеленський також додав, що матиме зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями, а також із сенаторами й конгресменами.

"Буде й кілька інших важливих зустрічей – з оборонними компаніями, можливі також зустрічі із сенаторами та конгресменами. Матиму й зустрічі з енергетичними компаніями… Це була пропозиція Президента Трампа, – і я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак… Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно", – підсумував глава держави.

 

Теги: #візит #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 13.10.2025
США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

19:18 13.10.2025
Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

19:16 13.10.2025
Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

19:13 13.10.2025
Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

19:12 13.10.2025
Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

Зеленський планує зустрітися з Трампом у п'ятницю у Вашингтоні

18:43 13.10.2025
Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

17:54 13.10.2025
Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня – ЗМІ

Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня – ЗМІ

16:36 13.10.2025
Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

15:52 13.10.2025
США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

12:37 13.10.2025
Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Є три варіанти фінансування ракет Tomahawk – Зеленський

ОСТАННЄ

Служба військового капеланства укомплектована на 45% станом на жовтень

Три райони Харкова частково знеструмлені через удари по місту – мер

Координатор системи ООН в Україні запевнив у продовженні підтримки модернізації українського сільського господарства

МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

Четвертий міжнародний саміт з продовольчої безпеки відбудеться у Києві у листопаді - МЗС

У Харкові зафіксовано влучання по території медичного закладу, відомо про чотирьох постраждалих – мер

РФ атакувала Харків керованими авіабомбами, під ударом Слобідський район

В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Ірландії, говорили про енергетику, членство України в ЄС та санкції проти РФ

Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА