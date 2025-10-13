Зеленський: Під час візиту до США обговорюватиму питання ППО та далекобійні можливості України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Сполучених Штатів головними темами переговорів стануть питання протиповітряної оборони та розширення далекобійних можливостей українських сил.

"Отже, основні теми візиту – ППО та наші далекобійні можливості, щоб чинити тиск на Росію заради миру", – зазначив президент.

Водночас Зеленський повідомив, що українська урядова команда вже прибула до США, де запланована низка зустрічей: "Команда України вже поїхала до США: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. У них буде низка зустрічей", – проінформував він у дописі в телеграм-каналі.

За словами президента, у нього запланована зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися у п’ятницю у Вашингтоні.

"У мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку", – зазначив Зеленський.

Зеленський також додав, що матиме зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями, а також із сенаторами й конгресменами.

"Буде й кілька інших важливих зустрічей – з оборонними компаніями, можливі також зустрічі із сенаторами та конгресменами. Матиму й зустрічі з енергетичними компаніями… Це була пропозиція Президента Трампа, – і я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак… Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно", – підсумував глава держави.