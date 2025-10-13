Інтерфакс-Україна
20:15 13.10.2025

У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

У НАТО оприлюднено програму зустрічі міністрів оборони

Штаб-квартира НАТО оприлюднила програму зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу, яка пройде 15 жовтня в Брюсселі.

Відповідно до програми, глави оборонних відомств почнуть прибувати до штаб-квартири з 7.30 середи, і вже о 8.00 очікується коротка заява для преси генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

На 8.30 запланована спільна заява Рютте з секретарем війни США Пітом Гегсетом.

Безпосередньо засідання Північноатлантичної ради у форматі 32 країни-члена розпочнеться о 9.00. Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі ланчу з 12.30.

Генсек Рютте вийде на пресконференцію о 14.15, після чого о 15.00 під головуванням Німеччини та Великої Британії та за участю міністра оборони України Дениса Шмигаля розпочнеться засідання Координаційної групи з оборони Україні.

О 17.00 до преси звернуться Шмигаль та Рютте і о 17.40 відбудеться спільна пресконференція.

 

