Інтерфакс-Україна
Події
17:14 13.10.2025

У Вишгороді на Київщині введено в експлуатацію нове укриття для школярів, що збудоване за всіма стандартами безпеки та комфорту

1 хв читати
У Вишгороді на Київщині введено в експлуатацію нове укриття для школярів, що збудоване за всіма стандартами безпеки та комфорту
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

У Вишгороді на Київщині на території одного з навчальних закладів введено в експлуатацію нове, повністю інклюзивне укриття, побудоване за найвищими стандартами безпеки та комфорту, наразі в закладах освіти області облаштовано 1298 укриттів, готуються до здачі ще 40, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Оглянув новозбудоване укриття на території одного з навчальних закладів Вишгорода. Це сучасна захисна споруда, що відповідає найвищим стандартам безпеки та комфорту. Вона розрахована на 210 осіб і повністю інклюзивна. Створена як простір, де кожен почуватиметься захищено навіть в умовах надзвичайної ситуації", - написав Калашник у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, проєкт реалізований завдяки співфінансуванню з державного та місцевого бюджетів.

"Станом на сьогодні в закладах освіти Київщини облаштовано 1298 укриттів. Ще 17 — у процесі будівництва, 23 — проходять капітальні ремонти. У 2025 році вже завершено будівництво 6 нових укриттів, відремонтовано 15 об'єктів цивільного захисту, поточні ремонти проведено у 56 закладах", - такі дані навів Калашник щодо ситуації з укриттями у закладах освіти Київської області.

"Також цього року на умовах співфінансування з державного бюджету реалізується нових 11 інвестиційних проєктів загальною вартістю майже 757 млн грн. З них 243 млн грн — кошти обласного та місцевих бюджетів", - зазначив він.

Теги: #вишгород #калашник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 12.10.2025
Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

13:34 12.10.2025
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

09:51 10.10.2025
Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі - ОВА

Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі - ОВА

13:26 08.10.2025
Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

09:36 18.09.2025
Дві пожежі виникли в Київській області внаслідок атаки російських дронів, без постраждалих – обладміністрація

Дві пожежі виникли в Київській області внаслідок атаки російських дронів, без постраждалих – обладміністрація

12:50 03.09.2025
УЧХ долучився до ліквідації наслідків атаки російських БпЛА у Вишгороді

УЧХ долучився до ліквідації наслідків атаки російських БпЛА у Вишгороді

09:05 17.03.2025
Blockbuster Mall запустив маршрут із Вишгорода

Blockbuster Mall запустив маршрут із Вишгорода

19:29 19.12.2024
Міноборони про інцидент у Вишгороді: триває перевірка, всіх причетних буде притягнуто до відповідальності

Міноборони про інцидент у Вишгороді: триває перевірка, всіх причетних буде притягнуто до відповідальності

19:23 09.01.2024
Міст через канал у Вишгороді на час ремонту замінить понтонна переправа

Міст через канал у Вишгороді на час ремонту замінить понтонна переправа

10:38 20.09.2023
McDonald's відкрив ресторан у Вишгороді

McDonald's відкрив ресторан у Вишгороді

ВАЖЛИВЕ

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ОСТАННЄ

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Мерц має намір обговорити з Трампом досягнення миру в Україні в понеділок у Шарм-ель-Шейху - ЗМІ

ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

Новопризначений президент BND попереджає про реальну небезпеку війни з Росією – ЗМІ

Прикордонники затримали сім’ю з Полтавщини, що допомагала порушникам перетнути кордон за $25 тис.

Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня – ЗМІ

АРМА припинила пошук управителя для БФК Gulliver та повертає актив державі

Україна і Словаччина мають намір домовитися про технічне та фінансове співробітництво

Нову цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс" розгортають у ЗСУ - Міноборони

Генпрокурор виступає за довічне позбавлення волі за ґвалтування та вбивство дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА