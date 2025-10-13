У Вишгороді на Київщині введено в експлуатацію нове укриття для школярів, що збудоване за всіма стандартами безпеки та комфорту

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

У Вишгороді на Київщині на території одного з навчальних закладів введено в експлуатацію нове, повністю інклюзивне укриття, побудоване за найвищими стандартами безпеки та комфорту, наразі в закладах освіти області облаштовано 1298 укриттів, готуються до здачі ще 40, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Оглянув новозбудоване укриття на території одного з навчальних закладів Вишгорода. Це сучасна захисна споруда, що відповідає найвищим стандартам безпеки та комфорту. Вона розрахована на 210 осіб і повністю інклюзивна. Створена як простір, де кожен почуватиметься захищено навіть в умовах надзвичайної ситуації", - написав Калашник у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, проєкт реалізований завдяки співфінансуванню з державного та місцевого бюджетів.

"Станом на сьогодні в закладах освіти Київщини облаштовано 1298 укриттів. Ще 17 — у процесі будівництва, 23 — проходять капітальні ремонти. У 2025 році вже завершено будівництво 6 нових укриттів, відремонтовано 15 об'єктів цивільного захисту, поточні ремонти проведено у 56 закладах", - такі дані навів Калашник щодо ситуації з укриттями у закладах освіти Київської області.

"Також цього року на умовах співфінансування з державного бюджету реалізується нових 11 інвестиційних проєктів загальною вартістю майже 757 млн грн. З них 243 млн грн — кошти обласного та місцевих бюджетів", - зазначив він.