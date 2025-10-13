Інтерфакс-Україна
Події
17:04 13.10.2025

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція затримали ще вісьмох російських агентів, які вчиняли диверсії на півдні, та двох осіб, яких ворог використовував "втемну" для підпалів на заході України, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ інформує, що фігуранти - дистанційно завербовані ворогом чоловіки віком від 19 до 73 років, яким пропонували "легкі заробітки".

"Ще двох окупанти завербували, видаючи себе за співробітників СБУ", - уточнюють в українській спецслужбі.

Так, в Одесі "на гарячому" затримано місцевого безробітного, що на замовлення ворога готувався підірвати залізничну лінію під час руху потягу.

"Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його, коли він намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під рейки. Встановлено, що вибухівку фігурант забрав зі схрону, заздалегідь підготовленого рашистами на території обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією СБУ, на Одещині затримано ще сімох фігурантів, які палили релейні шафи на місцевій залізниці, щоб ускладнити транспортну логістику ЗСУ.

Згідно з повідомленням, зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а після підпалу фіксували загоряння на камеру для "звіту" кураторам з РФ.

Крім того, як повідомляють у відомстві, у Львові викрито двох 19-річних місцевих мешканців, які за вказівкою ворога підпалили місцеве відділення пошти та вхідні двері до помешкань львівʼян.

"Як встановили контррозвідники, російські спецслужбісти вербували юнаків, видаючи себе за співробітників СБУ. А доручені завдання подавали як "участь у спецоперації". За "легендою", яку ворог надав фігурантам, на цих об’єктах ховалися "зловмисники", що діють проти України", - уточнюють в СБУ.

Таким чином окупанти хотіли скористатися патріотизмом і довірою українців до силовиків, щоб використати їх для вчинення диверсій.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській та Львівській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Одеської та Львівської обласних прокуратур.

СБУ нагадує: "Якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби - повідомляйте про це в чат-бот СБУ "Спали ФСБшника" - t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)".

