Інтерфакс-Україна
Події
16:08 13.10.2025

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає, повідомили журналістам у Міністерстві закордонних справ України.

"За інформацією консульського відділу посольства України в Словаччині, поблизу села Яблонув над Турньою в окрузі Рожнява, зіткнулися два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок. Консули перебувають на контакті з поліцією. Відомості щодо постраждалих громадян України наразі відсутні", - зазначили у відомстві.

На місці події працюють екстрені служби, здійснюється евакуація пасажирів.

Попередньо, за даними словацьких правоохоронців, близько 80 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема двоє - з важкими травмами.

"Причини аварії з’ясовуються. Справа перебуває на контролі установи", - додали у МЗС.

