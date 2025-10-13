Інтерфакс-Україна
14:11 13.10.2025

Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго
Графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ), введені зранку понеділка в семи областях, скасовані у Харкові та Харківській області, повідомило "Харківобленерго".

"У м.Харків та Харківській області скасовані графіки аварійних відключень. Разом з тим енергетики нагадують про необхідність ощадливого споживання електричної енергії", – йдеться у повідомленні оператора системи розподілу на сайті у понеділок.

Як повідомлялося, про скасування ГАВ у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях після 12:00 повідомили енергохолдинг "ДТЕК" та місцеві обленерго.

Приблизно о 9:00 понеділка через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення.

Теги: #харків #електроенергія #відключення #графіки

