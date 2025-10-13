ЄС цьогоріч надає Україні рекордний рівень військової підтримки - Каллас

Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової підтримки у 2025 році, також незабаром буде ухвалено нові санкційні заходи проти РФ, заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

На спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві Каллас наголосила, що Україна має "нашу повну підтримку".

"Цього року Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової підтримки. Санкції ЄС вже позбавили Росію сотень мільярдів євро, які вона могла б витратити на фінансування війни. Незабаром ми ухвалимо нові заходи, спрямовані проти доходів Росії від енергетики, фінансів та торгівлі. Військова економіка Росії вже є слабкою. Ми зробимо її ще слабкішою", - зазначила вона.

Як підкреслила Каллас, інфляція у РФ зараз перевищує 20%, "грошові резерви вичерпані, а економічне зростання близьке до нуля".

За її словами, "можливо, колись час був на боці Росії, але зараз він переходить на бік України".

"Кожен євро, який ми забираємо у Росії, – це євро, який вона не може витратити на війну", - заявила голова дипломатії ЄС.

Окремо вона наголосила , що на полі бою, як сказав президент США Дональд Трамп, Україна може переломити ситуацію на свою користь.

"Літня наступальна операція Росії провалилася. Її мінімальні територіальні здобутки супроводжуються величезними втратами та витратами з боку Росії. Це заслуга хоробрості українських солдатів та підтримки з боку Європи і НАТО", - заявила Каллас.