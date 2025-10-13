Інтерфакс-Україна
Події
14:08 13.10.2025

ЄС цьогоріч надає Україні рекордний рівень військової підтримки - Каллас

2 хв читати
ЄС цьогоріч надає Україні рекордний рівень військової підтримки - Каллас

Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової підтримки у 2025 році, також незабаром буде ухвалено нові санкційні заходи проти РФ, заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

На спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві Каллас наголосила, що Україна має "нашу повну підтримку".

"Цього року Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової підтримки. Санкції ЄС вже позбавили Росію сотень мільярдів євро, які вона могла б витратити на фінансування війни. Незабаром ми ухвалимо нові заходи, спрямовані проти доходів Росії від енергетики, фінансів та торгівлі. Військова економіка Росії вже є слабкою. Ми зробимо її ще слабкішою", - зазначила вона.

Як підкреслила Каллас, інфляція у РФ зараз перевищує 20%, "грошові резерви вичерпані, а економічне зростання близьке до нуля".

За її словами, "можливо, колись час був на боці Росії, але зараз він переходить на бік України".

"Кожен євро, який ми забираємо у Росії, – це євро, який вона не може витратити на війну", - заявила голова дипломатії ЄС.

Окремо вона наголосила , що на полі бою, як сказав президент США Дональд Трамп, Україна може переломити ситуацію на свою користь.

"Літня наступальна операція Росії провалилася. Її мінімальні територіальні здобутки супроводжуються величезними втратами та витратами з боку Росії. Це заслуга хоробрості українських солдатів та підтримки з боку Європи і НАТО", - заявила Каллас.

Теги: #каллас #єс #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 13.10.2025
Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

14:25 13.10.2025
В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

14:17 13.10.2025
ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

13:07 13.10.2025
Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

12:41 13.10.2025
Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

12:06 13.10.2025
Каллас про можливу передачу Україні Tomahawk: Вітаємо інструменти, які роблять Україну сильнішою

Каллас про можливу передачу Україні Tomahawk: Вітаємо інструменти, які роблять Україну сильнішою

11:42 13.10.2025
ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

10:19 13.10.2025
Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

07:44 12.10.2025
Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

01:13 12.10.2025
Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

ВАЖЛИВЕ

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

ОСТАННЄ

Гетманцев пропонує передбачити базові оклади для викладачів вишів на рівні 30-40 тис. грн в проєкті держбюджету-2026

РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

Оборонна підтримка та фінансова допомога — у фокусі візиту Стефанчука до ФРН

Робочу групу зі збереження свідчень про події збройної агресії РФ очолить глава Укрдержархіву Хромов

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

Місцевим органам необхідно звірити назви вулиць з переліком осіб та подій, що містять символіку російської імперської політики - голова УІНП

Заступник командира в/ч на Львівщині відправляв солдатів класти бруківку і встановлювати пам'ятники на могилах – ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА