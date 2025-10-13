Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ), введені зранку понеділка в семи областях, скасовані в Дніпроперовській області, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано", – йдеться в повідомленні "ДТЕК" у Телеграм у понеділок.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики зранку понеділка, через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення.

Джерела: https://t.me/dtek_ua/2678