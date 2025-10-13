Українська делегація бере участь у щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку в Вашингтоні – Стефанішина

У Вашингтоні в понеділок, 13 жовтня, починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь й українська делегація, повідомляє посол України в США Ольга Стефанішина.

"Підготували насичену програму зустрічей: продовження діалогу з американськими партнерами у розвиток домовленостей між президентами України та США, енергетична стійкість України, участь у фінансовому тижні МВФ, щорічний круглий стіл міністерського рівня на підтримку України в Світовому Банку", - написала Стефанішина в Facebook.

Крім того, заплановано двосторонні зустрічі з Адміністрацією, Конгресом США та зустріч з бізнесом.

До складу української делегації увійшли премʼєр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Джерело: https://www.facebook.com/olga.kravets.796/posts/pfbid0MgLXQaNPkFFFJYH13xviwtrzGLKBKF73DrXVbyDc1Q91yGT31anjFpzK378rQTrwl