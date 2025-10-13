Інтерфакс-Україна
Події
07:36 13.10.2025

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дві жертви та двоє постраждалих

Російські війська за добу здійснили 570 обстрілів по 18 населених пунктах Запорізької області, дві жертви та двоє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 570 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей загинули, ще двоє - поранені внаслідок атаки дрону в Пологівському районі", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ завдали 8 авіаційних ударів по Магдалинівці, Білогір’ю, Успенівці, Новоуспенівському та Малинівці, а 357 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Cтепногірськ, Плавні, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне,  Білогір’я, Малинівку, Новопавлівку.

Також 4 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку, а 201 артилерійський удар завдано по території Cтепногірська, Плавнів, Степового,  Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малинівки, Широкого, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір’я.

Крім того, надійшло 3 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарських споруд та авто.

 

Теги: #запорізька #обстріли

