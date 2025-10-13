На Сумщині від атак РФ у жовтні загинули п’ятеро цивільних, поранено 44, серед них п’ятеро дітей

З початку жовтня на Сумщині від ворожих атак загинули 5 цивільних, ще 44 отримали поранення, серед них – 5 дітей, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Григоров зазначив, що в неділю внаслідок удару ворожого дрона у Юнаківській громаді поранення отримали двоє людей – 50-річний чоловік та 45-річна жінка. Їх із травмами доставили до лікарні. Попередньо, стан обох – середньої тяжкості.

Мешканців прикордонних громад, звідки проводилася евакуація, закликали не повертатися у ці населені пункти, оскільки ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних.

Також росіяни атакували дроном автівку поблизу Стецьківського старостату. Люди не постраждали, однак автівка знищена.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/953