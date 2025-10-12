Інтерфакс-Україна
15:26 12.10.2025

До п'ятьох людей зросло число постраждалих через ворожий удар по Чернігову – ОВА

За уточненою інформацією, число постраждалих через удар безпілотниками окупантів по Чернігову зросло до п'яти осіб, повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Уточнена інформація: унаслідок атаки постраждало 5 людей. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі у неділю вдень.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих.

Теги: #атака_рф #постраждалі #чернігів

