До п'ятьох людей зросло число постраждалих через ворожий удар по Чернігову – ОВА

За уточненою інформацією, число постраждалих через удар безпілотниками окупантів по Чернігову зросло до п'яти осіб, повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Уточнена інформація: унаслідок атаки постраждало 5 людей. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі у неділю вдень.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих.