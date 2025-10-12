Інтерфакс-Україна
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та розширення програми PURL

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони України та розширення програми PURL.

"Говорив з президентом Емманюелем Макроном. Дякую за те, що Франція так багато робить для захисту життя. Поінформував про наші першочергові потреби, і це передусім ППО – необхідні системи та ракети. Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Російські удари стали більш підлими. Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", - написав глава Української держави у Телеграмі.

Крім того, президенти скоординували свої контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів. "Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", - додав Зеленський.

В свою чергу, Макрон заявив після розмови, що Франція разом із партнерами вивчає можливість надання "необхідної допомоги для відновлення та забезпечення базових послуг".

"Я мав розмову з президентом Зеленським. У той час як угода, досягнута в Газі, дає надію на мир на Близькому Сході, в Україні також необхідно покласти край війні. Якщо Росія продовжуватиме свою войовничу впертість та відмову сісти за стіл переговорів, їй доведеться за це заплатити. Франція засуджує російські удари по критичній інфраструктурі України, які фактично спрямовані проти цивільного населення напередодні зими. Разом із нашими партнерами ми вивчаємо можливість надання необхідної допомоги для відновлення та забезпечення базових послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України та мобілізується в рамках Коаліції охочих", - написав він у мережі Х.

