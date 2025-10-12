Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

Мирна жителька загинула, ще один чоловік зазнав поранень через удар окупантів по Куп'янську (Харківська обл.) у неділю, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Через удар загинула 59-річна жінка. Отримав множинні поранення 63-річний цивільний чоловік. Постраждалого госпіталізували до найближчого стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.