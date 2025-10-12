Інтерфакс-Україна
Події
12:14 12.10.2025

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

2 хв читати
Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Загалом лише за цей тиждень проти України окупанти застосували понад 3 100 дронів, 92 ракети й близько 1 360 КАБів, у суботу в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі, заявив президент України Володимир Зеленський у неділю.

"Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці. Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі. Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів", - написав він у Телеграмі.

Президент зазначив, що всі відповідні служби продовжують ліквідувати наслідки ударів. "Важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим", - додав Зеленський.

"Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході. Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив президент.

Теги: #війна #атака_рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 12.10.2025
Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

11:47 12.10.2025
МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

07:44 12.10.2025
Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

07:30 12.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців

01:13 12.10.2025
Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

22:32 11.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 160 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 160 ворожих атак - Генштаб

17:57 11.10.2025
Зеленський та Карні обговорили розширення участі Канади в ініціативі PURL

Зеленський та Карні обговорили розширення участі Канади в ініціативі PURL

17:45 11.10.2025
Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

16:37 11.10.2025
Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

16:21 11.10.2025
Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

ВАЖЛИВЕ

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

ОСТАННЄ

Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

П'ятеро мирних мешканців, у тому числі 12-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілів Чугуєва

Захисники України в ніч на 12 жовтня знищили або подавили 103 з 119 засобів повітряного нападу росіян

Атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському

Сили безпілотних систем уразили за добу 921 ворожу ціль

Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

12 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА