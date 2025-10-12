Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Загалом лише за цей тиждень проти України окупанти застосували понад 3 100 дронів, 92 ракети й близько 1 360 КАБів, у суботу в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі, заявив президент України Володимир Зеленський у неділю.

"Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці. Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі. Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів", - написав він у Телеграмі.

Президент зазначив, що всі відповідні служби продовжують ліквідувати наслідки ударів. "Важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим", - додав Зеленський.

"Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході. Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив президент.