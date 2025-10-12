Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Донецької області, призвівши до перебоїв в енергопостачанні, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

"Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі. Фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити. Тим часом в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет. Про оновлення повідомлятиму додатково", - написав Філашкін у Телеграм.